Британцы рассказали о новом непобедимом оружии России

Россия обладает оружием, способным обойти американский оборонительный щит и за раз уничтожить территорию размером с Англию или Уэльс.

Россия обладает оружием, способным обойти американский оборонительный щит и за раз уничтожить территорию размером с Англию или Уэльс.

Об этом с тревогой пишет британское издание Daily Mail, комментируя планы России испытать свою новую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат», которая уже в 2022 году должна поступить на вооружение российской армии.

В материале, эксклюзивный перевод которой предоставляет информационный портал «ПолитРоссия», британские журналисты напоминают, что ранее российские военные уже проводили пробные запуски ракеты «Сармат», а сейчас готовит новые испытания.

«Россия объявляет о трех испытаниях новой непобедимой гиперзвуковой ракеты "Сатана-2", способной уничтожить территорию размером с Англию и Уэльс, — говорится в статье. — Новое 208-тонное оружие, названное РС-28 "Сармат", является самым крупным зверем в модернизированном ядерном арсенале Владимира Путина и должно поступить на вооружение в 2022 году».

На кадрах, обнародованных российскими военными после прошлых испытаний ракеты «Сармат», видно, как после выхода из шахты ракета на доли секунды как-будто замирает, создавая впечатление, что она парит над землей. А затем ракета в облаке белого дыма берет курс на заданную цель.

Полезная нагрузка ракеты «Сармат» составляет почти 10 тонн, при этом она может слететь по непредсказуемой траектории, обходя системы ПРО, а дальность ее полета превышает 6 200 миль (9977 километров), поражаются британские журналисты. Также они отмечают, что в российской армии «Сармат» заменит эксплуатирующиеся с 1970-х годов ракеты «Воевода», которые до сих пор считаются мощнейшими в мире.

В заключение авторы материала напоминают, российская ракета «Сармат» на Западе больше известна как «Сатана-2», и ее возможности таковы, что она не просто способна преодолеть огромные расстояния, неся одновременно несколько крупных боеголовок, но и может, практически гарантировано избежав перехвата, доставить эти боеголовки к цели и уничтожить районы, равные штату Техас или Франции.