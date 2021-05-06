Румыния назвала Черное море "озером" для НАТО

Акватория Черного моря "частично превратилось в озеро" Североатлантического альянса, считает глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

Акватория Черного моря "частично превратилось в озеро" Североатлантического альянса, считает глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

Глава румынского ведомства обратил внимание на концентрацию военной силы в регионе. По его словам, Румыния, как член НАТО, не готова отказаться от собственного присутствия в Черном море якобы из-за вопроса безопасности.

"Безопасность в районе Черного моря — "неотъемлемая часть безопасности НАТО"", — заявил Ауреску.

Он отметил, что сейчас важно продолжать продвигать ценности Альянса в регионе, чтобы помешать превращению Черного моря в "русское".

Ранее в военном ведомстве РФ констатировали, что Москва никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.