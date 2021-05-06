Блинкен не стал отвечать на вопрос о возможном отключении России от SWIFT

Последствия будут зависеть от действий России, но не хотелось бы отвечать на гипотетические вопросы о будущем. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Последствия будут зависеть от действий России, но не хотелось бы отвечать на гипотетические вопросы о будущем. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Представитель администрации президента США Джо Байдена прибыл в Киев с двухдневным визитом. Блинкен провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего ответил на вопросы СМИ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что отключение России от SWIFT является гипотетическим сценарием развития событий, но власти России ведут минимизацию рисков и экономического ущерба от подобных решений.