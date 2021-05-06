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22:57   6 Мая 2021
Политика

Сенатор Пушков заявил о проигрыше США 20-летней войны в Афганистане

Сенатор Пушков заявил о проигрыше США 20-летней войны в Афганистане

США проиграли 20-летнюю войну в Афганистане, а их капитуляция "по плану" уже не имеет никакого значения, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Пентагон ранее сообщил, что вывод американских войск из Афганистана "идет по плану". По мнению Пушкова, ситуация указывает на проигрыш США в войне.

"По плану они капитулируют теперь перед талибами или нет, уже не имеет никакого значения", — считает сенатор.

Президент США Джо Байден ранее заявил о намерении начать вывод американских войск из Афганистана в мае. Процесс должен завершиться к 11 сентября 2021 года.

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#сша #афганистан #алексей пушков

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