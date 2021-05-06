Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
23:36   6 Мая 2021
Весь мир

Китайские аналитики рассказали, чем для Польши обернется отказ от российского газа

Китайские аналитики рассказали, чем для Польши обернется отказ от российского газа

Если Польша предпримет попытку полностью отказаться от российского газа, она может столкнуться с весьма неожиданными последствиями.

С таким предостережением выступили китайские аналитики, которые в материале для издания Sohu прокомментировали представленный ранее польскими властями проект энергетической стратегии Польши на срок до 2040 года.

В проекте, в частности, изложены планы Варшавы отказаться от использования поставляемого из России угля и газа, сделав ставку на ядерную энергетику.

Китайские эксперты назвали эту инициативу польских властей действительно амбициозной, и отметили, что попытка ее реализовать может весьма удивить Варшаву.

«Стратегия Польши может обернуться провалом и произойдет это во многом из-за России», — пишут аналитики Sohu.

Для начала обозреватели издания напомнили, что Польша еще до того, как приступила к реализации озвученной концепции, столкнулась с проблемами.

Китайские аналитики рассказали, чем для Польши обернется отказ от российского газа

На модернизацию инфраструктуры Варшаве нужны десятки триллионов долларов, которых у нее нет. Это значит, что Польша, скорее всего, попросит помощи у Брюсселя. Но тот вряд ли выделит ей финансирование, особенно, если учесть отношение Евросоюза к ядерной энергетике.

Многие страны ЕС как раз отказываются от использования атомных электростанций, так как с опаской воспринимают ядерную энергетику. Польша же решила идти против общего мнения, наоборот строить на своей территории новые АЭС и развивать данную отрасль.

У европейского руководства выбранный Польшей курс вряд ли вызовет восторг, и на Варшаву, скорее всего, будет оказываться давление с целью переубедить ее от развития ядерной энергетики, считают китайские эксперты.

«Если проанализировать польскую концепцию, то у Польши остается единственный путь — увеличить закупки природного газа», — говорится в статье.

Но Варшава уже озвучила свои планы отказаться от использования российского природного газа, напоминают авторы материала, поэтому Польшу ждут проблемы с поставками топлива. К тому же американский сжиженный природный газ, который хотят закупать поляки, гораздо дороже российского газа, поступающего в Европу по трубе.

Китайские аналитики рассказали, чем для Польши обернется отказ от российского газа

Открытия новых газовых месторождений в Европе не предвидится, поэтому у Варшавы есть только один действенный, но неприятный для Польши путь – продолжать покупать газ у России.

Без российского топлива энергетические планы Варшавы потерпят полное фиаско, поэтому ей было бы лучше забыть о представленной ранее концепции и подписать долгосрочный контракт с РФ на поставку газа. Если же Варшава этот путь отвергнет, получится, что она в угоду политике жертвует собственными интересами.

«Концепция Польши по отказу от российского газа оборачивается тем, что Варшава при любом раскладе не сможет обойтись без топлива из РФ», — заключают китайские аналитики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#евросоюз #польша #газ #варшава #концепция #ядерная энергетика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров