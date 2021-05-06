Китайские аналитики рассказали, чем для Польши обернется отказ от российского газа

Если Польша предпримет попытку полностью отказаться от российского газа, она может столкнуться с весьма неожиданными последствиями.

Если Польша предпримет попытку полностью отказаться от российского газа, она может столкнуться с весьма неожиданными последствиями.

С таким предостережением выступили китайские аналитики, которые в материале для издания Sohu прокомментировали представленный ранее польскими властями проект энергетической стратегии Польши на срок до 2040 года.

В проекте, в частности, изложены планы Варшавы отказаться от использования поставляемого из России угля и газа, сделав ставку на ядерную энергетику.

Китайские эксперты назвали эту инициативу польских властей действительно амбициозной, и отметили, что попытка ее реализовать может весьма удивить Варшаву.

«Стратегия Польши может обернуться провалом и произойдет это во многом из-за России», — пишут аналитики Sohu.

Для начала обозреватели издания напомнили, что Польша еще до того, как приступила к реализации озвученной концепции, столкнулась с проблемами.

На модернизацию инфраструктуры Варшаве нужны десятки триллионов долларов, которых у нее нет. Это значит, что Польша, скорее всего, попросит помощи у Брюсселя. Но тот вряд ли выделит ей финансирование, особенно, если учесть отношение Евросоюза к ядерной энергетике.

Многие страны ЕС как раз отказываются от использования атомных электростанций, так как с опаской воспринимают ядерную энергетику. Польша же решила идти против общего мнения, наоборот строить на своей территории новые АЭС и развивать данную отрасль.

У европейского руководства выбранный Польшей курс вряд ли вызовет восторг, и на Варшаву, скорее всего, будет оказываться давление с целью переубедить ее от развития ядерной энергетики, считают китайские эксперты.

«Если проанализировать польскую концепцию, то у Польши остается единственный путь — увеличить закупки природного газа», — говорится в статье.

Но Варшава уже озвучила свои планы отказаться от использования российского природного газа, напоминают авторы материала, поэтому Польшу ждут проблемы с поставками топлива. К тому же американский сжиженный природный газ, который хотят закупать поляки, гораздо дороже российского газа, поступающего в Европу по трубе.

Открытия новых газовых месторождений в Европе не предвидится, поэтому у Варшавы есть только один действенный, но неприятный для Польши путь – продолжать покупать газ у России.

Без российского топлива энергетические планы Варшавы потерпят полное фиаско, поэтому ей было бы лучше забыть о представленной ранее концепции и подписать долгосрочный контракт с РФ на поставку газа. Если же Варшава этот путь отвергнет, получится, что она в угоду политике жертвует собственными интересами.