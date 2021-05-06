Администрация Зеленского надеется увидеть Байдена в Киеве в этом году

Киев ожидает, что президент США Джо Байден совершит визит на Украину в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента Владимира Зеленского.

Киев ожидает, что президент США Джо Байден совершит визит на Украину в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента Владимира Зеленского.

Украина празднует 30-летие независимости в 2021 году, поэтому есть большая надежда полагать, что Джо Байден посетит страну в этом году. Отмечается, что конкретная дата встречи еще не назначена, но существует заинтересованность на высоком уровне. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве.

Блинкен прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, премьером Украины Денисом Шмыгалем, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, мэром Киева Виталием Кличко и главами фракций Верховной рады. Блинкен стал первым представителем новой администрации президента США, побывавшем на Украине.