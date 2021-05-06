Пушков объяснил признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса

Признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса связано с американской политикой, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса связано с американской политикой, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

В четверг, 6 апреля, Всемирный конгресс признал вакцину Moderna "Лучшей новой технологией/платформой для вакцин". Не удостоились такого звания российская вакцина "Спутник V", а также западные AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech и вакцина для животных Zoetis.

Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что критерии, по которым выбирали лучший препарат, не были раскрыты. Он предположил, что главную роль в конкурсе сыграла политика.

"Скорее всего, критерий прост: это американская вакцина. Что и сыграло главную роль, а не достоинства «Модерны», к которой много претензий", — предположил он.

Напомним, Всемирный конгресс вакцин считается ведущим глобальным конгрессом по медицинским препаратам. Это серия форумов с участием ученых и отраслевых экспертов, на которой обсуждаются вопросы разработки, применения и распространения вакцин.