Сотрудника набсовета "Нафтогаза Украины" не допускают к выполнению обязанностей

Председатель набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко получил письмо с жалобой, что члена компании Роберта Бенша не допускают к исполнению обязанностей.

Председатель набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко получил письмо с жалобой, что члена компании Роберта Бенша не допускают к исполнению обязанностей.

В тексте письма Бенша сказано, что председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд не допускает его к выполнению обязанностей вопреки украинскому законодательству и международным нормам.

"Председатель правления национальной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко получил официальное обращение от члена наблюдательного совета "Нафтогаза" Роберта Бенша, гражданина США, который был назначен в качестве представителя государства в 2020 году и переназначен правительством в конце апреля 2021 года", — говорится в тексте.

Бенш отрицает обвинения в наличии "конфликта интересов", о котором говорилось в опубликованном ранее письме трех независимых членов набсовета "Нафтогаза", в отношении украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.