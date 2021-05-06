Блинкен призвал Украину продолжать сдерживание России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине необходимо продолжать прикладывать усилия для сдерживания "российской агрессии" в регионе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине необходимо продолжать прикладывать усилия для сдерживания "российской агрессии" в регионе.

Такое напутствие американский дипломат дал главе Министерства иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе во время рабочего визита в Киев.

"Госсекретарь выразил обеспокоенность намеренными действиями России по эскалации напряженности в отношениях с Украиной и подчеркнул важность усилий по сдерживанию агрессивного поведения России", — говорится в сообщении Госдепа.

Кроме того, спикеры коснулись вопроса о наращивании взаимодействия между Украиной и НАТО. Также дипломаты уделили отдельное внимание необходимости продвижения реформ в стране. Блинкен подчеркнул, что Киеву нужно укреплять собственные демократические институты.