Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:49   6 Мая 2021
Политика

Генштаб армии ЦАР рассказал, как российские инструкторы помогли спасти сотни граждан

Генштаб армии ЦАР рассказал, как российские инструкторы помогли спасти сотни граждан

Ежедневно армия ЦАР (FACA) ведет работы по разминированию гражданских объектов и дорог, сообщает Генштаб страны.

Работы ведутся для обеспечения безопасности жителей Центральноафриканской Республики. После разгрома, который учинили вооруженные группировки, боевики сменили тактику и теперь устанавливают мины, чтобы запугать мирное население. Только в апреле погибли 16 жителей ЦАР, и это лишь официальная статистика.

"Сообщить о подозрительных действиях неизвестных лиц, обнаруженных взрывных устройствах или прочих преступлениях можно по специальному номеру горячей линии 1320", — пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Спасти сотни жителей ЦАР помогли российские инструкторы. Представители РФ обучали военнослужащих национальной армии обезвреживанию мин, рассказал начальник генерального штаба FACA Зефирин Мамаду.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #африка #цар #faca

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров