Генштаб армии ЦАР рассказал, как российские инструкторы помогли спасти сотни граждан

Ежедневно армия ЦАР (FACA) ведет работы по разминированию гражданских объектов и дорог, сообщает Генштаб страны.

Ежедневно армия ЦАР (FACA) ведет работы по разминированию гражданских объектов и дорог, сообщает Генштаб страны.

Работы ведутся для обеспечения безопасности жителей Центральноафриканской Республики. После разгрома, который учинили вооруженные группировки, боевики сменили тактику и теперь устанавливают мины, чтобы запугать мирное население. Только в апреле погибли 16 жителей ЦАР, и это лишь официальная статистика.

"Сообщить о подозрительных действиях неизвестных лиц, обнаруженных взрывных устройствах или прочих преступлениях можно по специальному номеру горячей линии 1320", — пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Спасти сотни жителей ЦАР помогли российские инструкторы. Представители РФ обучали военнослужащих национальной армии обезвреживанию мин, рассказал начальник генерального штаба FACA Зефирин Мамаду.