«Как упорны эти русские»: воспоминания немецкого солдата о Второй мировой войне

Немецкая газета Die Welt публикует фрагменты фронтовых писем крестьянского сына, солдата 10-го мотострелкового батальона Вальтера Годеля.

«У меня все всегда замечательно. Вчера состоялось мое первое боевое крещение», — эти строчки в сентябре 1941 года написал солдат вермахта Вальтер Годель. В письме простой сын крестьянина назвал «боевым крещением» операцию в северной части Восточного фронта, в ходе которой группа армий «Север» на три страшных года взяла в кольцо город на Неве.

В первые дни блокады Ленинграда Годель пребывал в восторге. Однако затем его мнение, как и у многих других солдат, кардинально изменилось. Фронтовые письма немецкого бойца подробно проанализировал его внучатый племянник, адвокат и историк Штефан Зауэр. Фрагменты приводит газета Die Welt.

Первые годы

Годель родился в городке под названием Вайлимдорф, расположенном недалеко от Штутгарта. Ему еще не исполнилось 20 лет, как его призвали на фронт. До этого момента крестьянский сын не выходил за пределы родной деревни в Швабии. Поэтому нетрудно было представить себе всю радость и воодушевление молодого солдата.

Двухнедельный путь на фронт он воспринял как «лучшее впечатление за всю жизнь». Подобный восторг разделяли и его боевые товарищи.

22 июня 1941 года Годель непосредственно поучаствовал в нападении на СССР. Кроме того, он находился в запасном составе 10-го мотострелкового батальона (М-10). Подразделение, состоявшее из около тысячи военных, служило в качестве мобильного подкрепления для основных сил.

Как правило, такие батальоны состояли из трех рот. Каждая из них имела 16 пулеметов типа MG34. В 1943 году М-10 получили советские гранатометы и современные гусеничные тягачи.

Во время блокады Ленинграда боевая часть Годеля входила в состав 18-го объединения Группы армий «Север».

От любви до ненависти

Довольно скоро Годель столкнулся с обратной стороной театра военных действий:

«Тут уже два дня лежит снег, а еще очень холодно. <…> Тут нет ни сена, ни соломы — вообще ничего, потому что людям пришлось отправиться в путь во время сбора урожая».

А затем и вовсе прочувствовал, что испытали жители осажденного города на Неве. В одном из писем он констатировал — «75% всего имущества сожжено». Однако едва ли сын крестьянина осознавал, что на самом деле участвует в военных преступлениях.

«Ты не представляешь себе, как упорны эти русские. Они сотнями валяются на льду и все равно ежедневно атакуют нас. Они хотят выбраться. Но мимо нас никто не пройдет», — писал Годель зимой 1941-1942 года.

В январе 1942 года Красной Армии удалось прорвать участок фронта группы армий «Север» южнее Ленинграда. Тогда несколько тысяч немецких боевых частей оказались в Холмском котле. Им на помощь отправился батальон М-10.

«Мы шесть раз шли в атаку и так и не смогли пробиться. На седьмой раз нам это, наконец, удалось — ценой тяжелых боев и больших потерь… Но русские сумели вновь сжать тиски и заперли нас», — свидетельствовал Годель.

В ходе битвы за Холм очень многие солдаты вермахта погибли от холода, голода и болезней. Батальон M-10 потерял 383 человек убитыми и ранеными. Сам Годель также получил обморожение, а потому в конце февраля был эвакуирован танковыми войсками.

Первоначальный восторг крестьянского сына сменился упадническими настроениями:

«Если он [сын] когда-нибудь вздумает играть в войну, я его выпорю и лучше научу его танцевать».

В другом письме солдат верхмата уже называет происходящее «сумасшествием».

«Все проходит, и после всего этого сумасшествия мы когда-нибудь увидимся в Вайле», — перефразировал Годель одну из песен певицы Лале Андерсен.

Кроме того, Штефан Зауэр привел еще одно письмо Годеля, написанное «в какой-то дыре» в ноябре 1943 года:

«Мы попали в критическую ситуацию, и что с нами станет, решит само будущее. Во всяком случае я пока здоров и, несмотря ни на что, надеюсь, что мы еще увидимся!»

Однако этому не суждено было сбыться. 27 февраля 1944 года немецкий солдат Вальтер Годель погиб в бою под Невелем от осколков взорвавшейся гранаты.