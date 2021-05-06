Бортник: есть три причины для встречи президентов России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что, только вступив в диалог с российским лидером Владимиром Путиным, он получит возможность решить и бизнес-вопросы, и вопрос с «замещением» Минского переговорного процесса, а без диалога это невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что, только вступив в диалог с российским лидером Владимиром Путиным, он получит возможность решить и бизнес-вопросы, и вопрос с «замещением» Минского переговорного процесса, а без диалога это невозможно.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «Наш» высказал киевский политолог, глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Сегодня Зеленский понимает, что не имея диалога с Путиным, он теряет влияние на разворачивание конфликта вокруг Украины и вообще на украино-российские отношения. Тогда это находится в руках США, Европы, и Зеленский не влияет на эту ситуацию», — объяснил эксперт.

Кроме того, все социологические опросы на Украине показывают, что местное общество выступает за украинско-российские переговоры, и это второй мотив для начала диалога.

Более 50% украинцев считает, что было бы правильным наладить двустороннее общение и начать решать с Россией разнообразные актуальные вопросы.

«Есть понимание того, что в какой-то мере украино-российские прямые переговоры будут таким себе эрзац-заместителем возможных или невозможных подвижек по Донбассу. Пока будут идти украино-российские переговоры в обществе не будет ставить вопрос – а почему тупик в Минских переговорах? Ну, тут будут договариваться президенты», — добавил Бортник.

Но есть и третий – не менее важный – мотив для начала переговоров. Это бизнес, считает политолог.

В том случае, если президенты России и Украины встретятся лично, проблемы русскоязычных украинцев и православной церкви будут обсуждаться ближе к концу, потому, что на первый план выйдут вопросы транзита, водоснабжен6ия и российского бизнеса на Украине, уверен Руслан Бортник. То есть перед президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским стоит важная задача – обсудить экономические вопросы и дать гарантии права собственности на существующие на Украине какие-то национальные экономические интересы и бизнесы.