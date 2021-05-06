В Белом доме положительно оценили настрой Украины по поводу членства в НАТО

Вашингтон поддерживает намерение Украины вступить в НАТО, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Вашингтон поддерживает намерение Украины вступить в НАТО, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Так представитель Соединенных Штатов ответила на вопрос о том, поддерживает ли Администрация президента США Джо Байдена присоединение Украины к странам военного блока.

"Да, мы поддерживаем. Как я уже сказала, администрация Байдена стремится к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для кандидатов (на членство в Альянсе. — Прим. ред.), когда они готовы и будут в состоянии выполнять обязательства", — сказала Жан-Пьер.

По ее словам, страна-кандидат должна быть готова к выполнению всех необходимых обязательств и обязанностей, предусмотренных членством в Альянсе, а также вносить посильный вклад в обеспечение безопасности в регионе. Представитель Белого дома также напомнила, что госсекретарь США Энтони Блинкен вместе со своим заместителем Викторией Нуланд в настоящее время пребывают с официальным визитом в украинской столице.