В Омской области арестант оправдывал нацистских преступников перед сокамерниками

Следователи в Омской области возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении мужчины, который в СИЗО оправдывал перед сокамерниками действия нацистов.

Следователи в Омской области возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении мужчины, который в СИЗО оправдывал перед сокамерниками действия нацистов.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитации нацизма"). Материалы производства следственным органам передали сотрудники УФСБ и УФСИН.

В преступлении подозревается неоднократно судимый 41-летний житель Большереченского района Омской области. По информации ведомства, ему грозит до трех лет лишения свободы.