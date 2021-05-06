Блинкен опроверг стремления США по сдерживанию Китая

Вашингтон не стремится сдерживать Пекин и выступает за то, чтобы сохранить существующую систему взаимоотношений, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Вашингтон не стремится сдерживать Пекин и выступает за то, чтобы сохранить существующую систему взаимоотношений, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Американская сторона не намерена препятствовать развитию Китая, подчеркнул Блинкен. Соединенные Штаты выступают за сохранение устоявшейся международной системы, и если кто-то попытается "подорвать" ее, об этом будет объявлено, добавил госсекретарь.

"Такая позиция не направлена против Китая, речь идет о сохранении международной системы", — сказал Блинкен.

Также он отметил, странам Запада необходимо проявлять осторожность в отношении китайских инвестиций в их экономику.