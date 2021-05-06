Минприроды РФ не собирается ужесточать правила сбора грибов и ягод

Правила сбора грибов, ягод и березового сока в российских лесах не будут ужесточены, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

Правила сбора грибов, ягод и березового сока в российских лесах не будут ужесточены, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

Представители Минприроды РФ опровергли недавно появившуюся информацию об изменениях в правилах сбора недревесных и пищевых ресурсов в лесах: ягод, грибов и сока березы. В ведомстве подчеркнули, что граждане вправе свободно и бесплатно пребывать в лесу для собственных нужд, в том числе с целью заготовки и сбора дикорастущих плодов. В министерстве напомнили, что в ряде регионов все еще могут быть некоторые ограничения.

"В ряде регионов существуют свои местные порядки заготовки дикоросов гражданами, которые установлены законами самих субъектов. Но это единичные случаи и они не действуют для всей России", — уточнили представители Минприроды.

Также российское законодательство регулирует предпринимательскую деятельность, связанную со сбором ягод, грибов и березового сока. Однако они не распространяются на простых граждан.