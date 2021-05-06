Экс-адвокат Михаила Ефремова рассказал о нарушениях при рассмотрении его дела в АП

Бывший адвокат осужденного актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин заявил, что при рассмотрении его дела в Адвокатской палате Петербурга были выявлены нарушения.

Бывший адвокат осужденного актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин заявил, что при рассмотрении его дела в Адвокатской палате Петербурга были выявлены нарушения.

Дисциплинарное производство в отношении Алешкина возбудили в середине февраля после того, как Ефремов обвинил его в самопиаре и нарушении договоренностей о неразглашении. Уже тогда экс-представитель российского артиста заявил, что данный судебный процесс является "заказным".

В беседе с Федеральным агентством новостей юрист рассказал, что и он, и его представитель, адвокат Виолетта Волкова, не получили возможность представлять доказательства и давать свои показания при рассмотрении дела. Заседание перенесли на 25 марта, однако тогда, по его словам, комиссия решила изучить дело без его присутствия. Сам Алешкин не мог участвовать по причине болезни.