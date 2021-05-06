Эффективность вакцины Moderna от COVID-19 будет понятна лишь через 10 лет

Надежность российских препаратов известна уже сейчас, а эффективность вакцины Moderna возможно будет оценить через 10 лет, заявил президент России Владимир Путин.

Надежность российских препаратов известна уже сейчас, а эффективность вакцины Moderna возможно будет оценить через 10 лет, заявил президент России Владимир Путин.

В мире признали лидерство американской вакцины от коронавируса Moderna, конкурирует с которой препарат американо-европейской компании Pfizer. Об этом сообщил Путин на видеоконференции с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. В США обсуждают инновационную технологию нового препарата от коронавируса, отметил в ходе обсуждения президент России.

Путин подчеркнул, что оценить эффективность Mоderna можно будет через десять лет после изучения реакций на препарат. Основой российских вакцин являются проверенные годами технологии.