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19:41   6 Мая 2021
Политика

МИД Австрии готов поддержать работу чешских коллег в Москве

МИД Австрии готов поддержать работу чешских коллег в Москве

Министерство иностранных дел Австрии заявило о готовности оказать поддержку чешскому посольству в России.

Дипломаты сообщили, что могут помочь чешским коллегам в сложных условиях работы в России, которые сложились после высылки 20 сотрудников представительства республики.

"Мы предложили, например, конкретную поддержку при посредстве австрийского посольства в Москве, чтобы было можно поддержать работу представительства", — заявил австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг.

Стоит отметить, что Кремль принял решение о высылке чешских дипломатов после необоснованного заявления официальной Праги о "причастности" российских агентов ко взрыву военного склада во Врбетице. Позже президент республики Милош Земан опроверг наличие у разведки таких данных.

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#посольство #австрия #чехия

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