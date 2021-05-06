Заместитель Блинкена рекомендовала Киеву не педалировать тему НАТО и заняться реформами

Украине следует заниматься реформами, а не педалировать тему НАТО, заявила заместитель государственного секретаря США Энтони Блинкена Виктория Нуланд.

Украине следует заниматься реформами, а не педалировать тему НАТО, заявила заместитель государственного секретаря США Энтони Блинкена Виктория Нуланд.

Блинкен и Нуланд прибыли в Киев и встретились с бывшим главой Украины Петром Порошенко, спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым и другими лидерами фракций.

По словам источника, который присутствовал на встрече, спикер рассказывал о важности реформ и осуждал решение об увольнении Андрея Коболева с поста главы НАК "Нафтогаз". Порошенко сделал упор на вступление государства в НАТО и "агрессию" со стороны Российской Федерации.

"Ответный сигнал от Нуланд — по НАТО тему не педалируйте, занимайтесь реформами, вывеска вам ничего не даст. По ситуации с увольнением Коболева она сказала, что это проблема и власть не права", — уточнил он.

Американский государственный секретарь во время встречи отметил, что Вашингтон поддерживает Киев, однако стране надо бороться с коррупцией.