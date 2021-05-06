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19:24   6 Мая 2021
Происшествия

Более 20 человек погибли в перестрелке полиции с бразильскими наркоторговцами

Более 20 человек погибли в перестрелке полиции с бразильскими наркоторговцами

Полиция Рио-де-Жанейро проводила спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В ходе перестрелки скончались 23 человека.

Полиция столкнулась с наркоторговцами в метро в Жакарезинью — северной зоне Рио-де-Жанейро. По данным местных СМИ, погибли 22 подозреваемых по делу об обороте запрещенных веществ и один правоохранитель — офицер Андре Фриас. Полицейский умер от выстрела в голову. Два пассажира подземного транспорта и два полицейских числятся пострадавшими в перестрелке.

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#полиция #наркотики #бразилия

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