Более 20 человек погибли в перестрелке полиции с бразильскими наркоторговцами

Полиция Рио-де-Жанейро проводила спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В ходе перестрелки скончались 23 человека.

Полиция Рио-де-Жанейро проводила спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В ходе перестрелки скончались 23 человека.

Полиция столкнулась с наркоторговцами в метро в Жакарезинью — северной зоне Рио-де-Жанейро. По данным местных СМИ, погибли 22 подозреваемых по делу об обороте запрещенных веществ и один правоохранитель — офицер Андре Фриас. Полицейский умер от выстрела в голову. Два пассажира подземного транспорта и два полицейских числятся пострадавшими в перестрелке.