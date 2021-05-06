Депутат Алексей Черняк объяснил, как Роспотребнадзор сдержал вспышку COVID-19 в Крыму

Жителям Крыма удалось избежать вспышки заражения COVID-19 благодаря следованию противоэпидемическим правилам, установленным Роспотребнадзором.

Жителям Крыма удалось избежать вспышки заражения COVID-19 благодаря следованию противоэпидемическим правилам, установленным Роспотребнадзором.

Начало 2021 года оказалось удачным для республики — за первые месяцы года туристический поток увеличился на 38,6% в сравнении с периодом до пандемии. Более миллиона туристов посетили полуостров и поддержали наполняемость бюджета на 25%. По мнению председателя Комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексея Черняка, местные жители и гости оказались защищены от массового заражения COVID-19 благодаря соблюдению требований Роспотребнадзора.

"Мы прекрасно понимаем, что от того, какая будет ситуация с коронавирусом, зависит сезон. Мы выполняли без разговоров все требования. В результате в прошлом и в этом году у нас ни на одном объекте не было вспышки заражений. Сезон идет, людей много, мы и сейчас обращаемся, чтобы по максимуму выполняли все требования — соблюдали дистанцию, носили маски, обрабатывали руки", — сообщил Черняк в комментарии ФАН.

Депутат также выразил благодарность главе республики и Минздраву. Предположительно, Крым должен безопасно принять в мае еще 1 миллион посетителей. Всего туристические направления рассчитывают на 7 млн гостей полуострова.