«Выжать максимум». Итоги визита Блинкена и Нуланд в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправился с двухдневным визитом на Украину. По мнению экспертов, украинцы очень долго ждали этого события, а потому попытались извлечь из переговоров максимум выгоды.

На днях госсекретарь США Энтони Блинкен совершил первый визит на Украину после утверждения на должность. С 5 по 6 мая политик провел встречи не только с украинским лидером Владимиром Зеленским, но и с премьером Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой и даже депутатами Верховной рады.

Вместе с Блинкеном в Киев приехала его заместитель по политическим вопросам — Виктория Нуланд, которая является одним из главных специалистов по России и странам бывшего СССР.

Центральной темой двухдневных переговоров стала пресловутая «российская агрессия». Причем, как выяснилось, эта угроза не только проявляется в военной сфере, но и якобы косвенным образом влияет на распространение коррупции на Украине.

Эксперты отмечают, что для украинского истеблишмента встреча с представителями США была долгожданной, а потому Киев попытался выжать максимум из двухдневного визита.

«Северный поток — 2», Донбасс и Крым

На встрече с Блинкеном президент Украины Зеленский назвал тему «Северного потока — 2» «чувствительной», однако с удовлетворением отметил, что позиции Киева и Вашингтона относительно строительства газопровода совпадают.

«Я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции, и в Европе, к сожалению, они иногда не совпадают с позицией Украины. Но в этом вопросе мы едины с Соединенными Штатами», — сказал Зеленский.

Украинский лидер также поблагодарил Вашингтон за очередные санкции в отношении проекта, которые вступили в силу с 1 января 2021 года. Они запрещают участие в строительстве компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги.

В ответ Блинкен восхитился тем, что Украина «не поддается на провокации» со стороны России. Усиление последних, к слову, вызывает немалую обеспокоенность у западных государств. В большей степени Вашингтон опасается эскалации «российской агрессии» и передвижений войск РФ в Крыму и Донбассе.

«Должен вам сказать, что восхищен сдерживающими усилиями, которые продемонстрировала Украина перед лицом этих провокаций и этой агрессии... Сдерживание действует и заслуживает высокой оценки. Украина не поддается на провокации России», — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США обратил внимание, что Россия отвела лишь «часть войск» и техники от границ с Украиной. С ним согласился и Зеленский, который не исключил «вероятность угрозы со стороны РФ», однако подчеркнул, что «никто не хочет сюрпризов».

«Из Крыма ушло лишь 3,5 тысячи российских военных. Пока нигде больше уменьшения мы не видим. Мы считаем, что это снижение медленное», — считает украинский лидер.

Впрочем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что множественные провокации в Донбассе исходят от украинских военных. Россия, будучи стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в регионе, но стремится использовать свое влияние для выполнения соглашений.

Зеленский также рассказал, что стороны «детально» обсудили обстановку в регионах Черного и Азовского морей. По его словам, у Киева и Вашингтона есть на этот счет некая «фундаментальная» идея, однако вдаваться в подробности не стал.

Вывеска НАТО ничего не даст

Нераскрытыми остались детали еще одной темы переговоров — перспектив вступления Украины в НАТО. Украинский лидер заявил, что говорить о деталях пока еще «очень рано».

Впрочем, в СМИ все же просочились весьма резкие высказывания правой руки Блинкена Виктории Нуланд. Замгоссекретаря призвала украинских политиков не развивать тему членства страны в НАТО, а продолжать заниматься реформами в стране.

«Ответный сигнал от Нуланд — по НАТО тему не педалируйте, занимайтесь реформами, вывеска вам ничего не даст», — сказал источник издания Strana.ua, присутствовавший на встрече.

Высказывания Нуланд фактически доказали, что в США до сих пор нет единства относительно вступления Украины в Альянс, констатировал руководитель информационного офиса Совета Европы в РФ, доцент МГИМО Николай Топорнин. Во многом ситуацию усугубил и сам Зеленский, который постоянно напоминал на международной арене о том, что Киев давно уже «топчется в предбаннике НАТО».

«Сегодня среди партнеров НАТО нет единства, как быть и что делать с Украиной. Зеленский много раз эту тему педалировал, говорил, что очень хочет присоединиться, мол, нужна дорожная карта, чтобы защититься от агрессии России. Но такая риторика была по-разному встречена в столицах НАТО. Германия и Франция прохладно к этому относятся. В США то же самое», — объяснил Топорнин в комментарии «Политики Сегодня».

Эксперт заметил, что вхождение какой-либо страны в НАТО — длительный процесс, перед началом которого ей необходимо разрешить внутренние конфликты.

«Этот путь лежит внутри самой Украины, которой нужно избавиться от коррупции. Получается, что США пока не видят ясной картины, поэтому и просят не увлекаться риторикой. Пока что разговоры о членстве Киева в НАТО останутся на уровне политических заявлений, консультаций, переговоров. Украина будет встречать разноголосицу в свой адрес», — не сомневается доцент МГИМО.

К слову, проблема внутренних угроз на Украине стала центральной и в речи Блинкена. Политик посоветовал Киеву сосредоточить усилия на борьбе с коррупцией и олигархами. Госсекретарь указал, что люди, которые ставят свои интересы выше государственных, также часто бывают связаны с Россией.

«Внешняя угроза [для Украины] — это Россия. Но есть и внутренняя угроза — это коррупция и олигархи, то есть мощные люди, которые преследуют собственные узкие интересы незаконными методами за счет народа Украины. Поэтому борьба с коррупцией — это один из ключевых вопросов для украинского народа и решающий для улучшения его жизни», — убежден Блинкен.

Также глава американского дипведомства отметил успехи Зеленского в ряде преобразований, а именно земельного закона и парламентской неприкосновенности. Он добавил, что Вашингтон готов оказывать Украине свою поддержку и помощь в области безопасности.

Оценивая итоги переговоров собеседник «ПС» выразил мнение, что они, в первую очередь, имеют значение для Украины и лично для Зеленского. Ведь в Вашингтоне Киев видит «фундаментальную точку опоры», которая может не только оказать серьезную экономическую поддержку, но и помочь в противостоянии с Россией.

«Визит в Киеве долго готовили, очень долго ждали. Теперь они постараются по максимуму выжать из этого визита все, а именно политическую поддержку американского руководства. Именно в этом контексте и следует рассматривать все заявления Блинкена, которые он делает в отношении России и ситуации на Украине», — подытожил эксперт.

В конце переговоров Зеленский заявил, что пригласил президента США Джо Байдена на первый саммит Крымской платформы, который запланирован на август. Блинкен, в свою очередь, указал, что в непростых условиях коронавируса, поездки Байдена пока ограничены.