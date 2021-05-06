Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:45   6 Мая 2021
Весь мир

«Выжать максимум». Итоги визита Блинкена и Нуланд в Киев

«Выжать максимум». Итоги визита Блинкена и Нуланд в Киев

На днях госсекретарь США Энтони Блинкен совершил первый визит на Украину после утверждения на должность. С 5 по 6 мая политик провел встречи не только с украинским лидером Владимиром Зеленским, но и с премьером Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой и даже депутатами Верховной рады.

Вместе с Блинкеном в Киев приехала его заместитель по политическим вопросам — Виктория Нуланд, которая является одним из главных специалистов по России и странам бывшего СССР.

Центральной темой двухдневных переговоров стала пресловутая «российская агрессия». Причем, как выяснилось, эта угроза не только проявляется в военной сфере, но и якобы косвенным образом влияет на распространение коррупции на Украине.

Эксперты отмечают, что для украинского истеблишмента встреча с представителями США была долгожданной, а потому Киев попытался выжать максимум из двухдневного визита.

«Выжать максимум». Дипломат оценил итоги визита Блинкена и Нуланд в Киев

«Северный поток — 2», Донбасс и Крым

На встрече с Блинкеном президент Украины Зеленский назвал тему «Северного потока — 2» «чувствительной», однако с удовлетворением отметил, что позиции Киева и Вашингтона относительно строительства газопровода совпадают.

«Я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции, и в Европе, к сожалению, они иногда не совпадают с позицией Украины. Но в этом вопросе мы едины с Соединенными Штатами», — сказал Зеленский.

Украинский лидер также поблагодарил Вашингтон за очередные санкции в отношении проекта, которые вступили в силу с 1 января 2021 года. Они запрещают участие в строительстве компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги.

«Выжать максимум». Дипломат оценил итоги визита Блинкена и Нуланд в Киев

В ответ Блинкен восхитился тем, что Украина «не поддается на провокации» со стороны России. Усиление последних, к слову, вызывает немалую обеспокоенность у западных государств. В большей степени Вашингтон опасается эскалации «российской агрессии» и передвижений войск РФ в Крыму и Донбассе.

«Должен вам сказать, что восхищен сдерживающими усилиями, которые продемонстрировала Украина перед лицом этих провокаций и этой агрессии... Сдерживание действует и заслуживает высокой оценки. Украина не поддается на провокации России», — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США обратил внимание, что Россия отвела лишь «часть войск» и техники от границ с Украиной. С ним согласился и Зеленский, который не исключил «вероятность угрозы со стороны РФ», однако подчеркнул, что «никто не хочет сюрпризов».

«Выжать максимум». Дипломат оценил итоги визита Блинкена и Нуланд в Киев

«Из Крыма ушло лишь 3,5 тысячи российских военных. Пока нигде больше уменьшения мы не видим. Мы считаем, что это снижение медленное», — считает украинский лидер.

Впрочем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что множественные провокации в Донбассе исходят от украинских военных. Россия, будучи стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в регионе, но стремится использовать свое влияние для выполнения соглашений.

Зеленский также рассказал, что стороны «детально» обсудили обстановку в регионах Черного и Азовского морей. По его словам, у Киева и Вашингтона есть на этот счет некая «фундаментальная» идея, однако вдаваться в подробности не стал.

«Выжать максимум». Дипломат оценил итоги визита Блинкена и Нуланд в Киев

Вывеска НАТО ничего не даст

Нераскрытыми остались детали еще одной темы переговоров — перспектив вступления Украины в НАТО. Украинский лидер заявил, что говорить о деталях пока еще «очень рано».

Впрочем, в СМИ все же просочились весьма резкие высказывания правой руки Блинкена Виктории Нуланд. Замгоссекретаря призвала украинских политиков не развивать тему членства страны в НАТО, а продолжать заниматься реформами в стране.

«Ответный сигнал от Нуланд — по НАТО тему не педалируйте, занимайтесь реформами, вывеска вам ничего не даст», — сказал источник издания Strana.ua, присутствовавший на встрече.

Высказывания Нуланд фактически доказали, что в США до сих пор нет единства относительно вступления Украины в Альянс, констатировал руководитель информационного офиса Совета Европы в РФ, доцент МГИМО Николай Топорнин. Во многом ситуацию усугубил и сам Зеленский, который постоянно напоминал на международной арене о том, что Киев давно уже «топчется в предбаннике НАТО».

«Выжать максимум». Дипломат оценил итоги визита Блинкена и Нуланд в Киев

«Сегодня среди партнеров НАТО нет единства, как быть и что делать с Украиной. Зеленский много раз эту тему педалировал, говорил, что очень хочет присоединиться, мол, нужна дорожная карта, чтобы защититься от агрессии России. Но такая риторика была по-разному встречена в столицах НАТО. Германия и Франция прохладно к этому относятся. В США то же самое», — объяснил Топорнин в комментарии «Политики Сегодня».

Эксперт заметил, что вхождение какой-либо страны в НАТО — длительный процесс, перед началом которого ей необходимо разрешить внутренние конфликты.

«Этот путь лежит внутри самой Украины, которой нужно избавиться от коррупции. Получается, что США пока не видят ясной картины, поэтому и просят не увлекаться риторикой. Пока что разговоры о членстве Киева в НАТО останутся на уровне политических заявлений, консультаций, переговоров. Украина будет встречать разноголосицу в свой адрес», — не сомневается доцент МГИМО.

«Выжать максимум». Дипломат оценил итоги визита Блинкена и Нуланд в Киев

К слову, проблема внутренних угроз на Украине стала центральной и в речи Блинкена. Политик посоветовал Киеву сосредоточить усилия на борьбе с коррупцией и олигархами. Госсекретарь указал, что люди, которые ставят свои интересы выше государственных, также часто бывают связаны с Россией.

«Внешняя угроза [для Украины] — это Россия. Но есть и внутренняя угроза — это коррупция и олигархи, то есть мощные люди, которые преследуют собственные узкие интересы незаконными методами за счет народа Украины. Поэтому борьба с коррупцией — это один из ключевых вопросов для украинского народа и решающий для улучшения его жизни», — убежден Блинкен.

Также глава американского дипведомства отметил успехи Зеленского в ряде преобразований, а именно земельного закона и парламентской неприкосновенности. Он добавил, что Вашингтон готов оказывать Украине свою поддержку и помощь в области безопасности.

«Выжать максимум». Дипломат оценил итоги визита Блинкена и Нуланд в Киев

Оценивая итоги переговоров собеседник «ПС» выразил мнение, что они, в первую очередь, имеют значение для Украины и лично для Зеленского. Ведь в Вашингтоне Киев видит «фундаментальную точку опоры», которая может не только оказать серьезную экономическую поддержку, но и помочь в противостоянии с Россией.

«Визит в Киеве долго готовили, очень долго ждали. Теперь они постараются по максимуму выжать из этого визита все, а именно политическую поддержку американского руководства. Именно в этом контексте и следует рассматривать все заявления Блинкена, которые он делает в отношении России и ситуации на Украине», — подытожил эксперт.

В конце переговоров Зеленский заявил, что пригласил президента США Джо Байдена на первый саммит Крымской платформы, который запланирован на август. Блинкен, в свою очередь, указал, что в непростых условиях коронавируса, поездки Байдена пока ограничены. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #донбасс #крым #переговоры #госсекретарь сша #северный поток - 2 #владимир зеленский #сша и украина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров