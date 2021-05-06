Приглашение сотрудника Bellingcat Христо Грозева в Конгресс США может указывать на наличие связей между организацией и американским правительством.

Приглашение сотрудника Bellingcat Христо Грозева в Конгресс США может указывать на наличие связей между организацией и американским правительством.

Журналист Bellingcat Христо Грозев намерен выступить с докладом об "отравлении" Алексея Навального в Конгрессе США. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей" (ФАН).

Выступление журналиста-расследователя может нанести удар по репутации Bellingcat, позиционирующего себя как независимая исследовательская организация. Кроме того, организация опровергает любые подозрения в сотрудничестве с правительствами стран Запада. По словам основателя Bellingcat Элиота Хиггинса, основу организации составляют "энтузиасты", ведомые общественными идеями и ценностями.

Спонсорами Bellingcat якобы являются независимые фонды, что опровергается результатами совместного расследования международного отдела ФАН и Telegram-канала "Рыбарь". По словам авторов расследования, финансирование организации проходит через ангажированные организации и структуры, работающие в интересах иностранных государств.

Особое внимание журналисты обратили на "частный" американский Национальный фонд за демократию (НКО, признанная нежелательной в России). Данный фонд спонсируется Конгрессом США. Таким образом, доводы о "частности" структуры подвергаются сомнению.

В заключение журналисты ФАН утверждают, что приглашение Грозева в Конгресс США является еще одним подтверждением связи организации с правительством Соединенных Штатов Америки. Это разрушает миф о "непредвзятости" и "независимости" Bellingcat.