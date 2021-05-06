Достоверность доклада ООН о нарушении прав человека в ЦАР поставили под сомнение в правительстве страны.

Достоверность доклада ООН о нарушении прав человека в ЦАР поставили под сомнение в правительстве страны.

Методы подготовки материалов вызвали вопросы у спикера правительства и министра коммуникаций республики Максима Анжа Казаги. В докладе предпринимались попытки выставить в черном свете помощь российских инструкторов ЦАР. Однако никаких реальных доказательств к тезисам их авторы не привели. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

На основании материала ООН французские журналисты из RFI написали текст, где стремились очернить национальную армию (FACA), руандийских военных и российских инструкторов. Казаги возмутился работой СМИ и поинтересовался, где они были во время совершения реальных преступлений солдатами из Франции.