Россиянам рассказали о нюансах использования дезинфицирующих средств

Пока существует риск заражения коронавирусной инфекцией, необходимо использовать любые способы защиты, в том числе антисептические вещества, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Пока существует риск заражения коронавирусной инфекцией, необходимо использовать любые способы защиты, в том числе антисептические вещества, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Поверхности нуждаются в дезинфекции, и руки также необходимо обрабатывать. Зачастую с этой задачей идеально справится обычное мыло, но можно использовать кожные антисептики. Однако здесь существует проблема: за последний год на рынке появилось множество подобных средств, причем не все из них безопасны для человека.

"Поэтому при выборе антисептика необходимо обращаться за рекомендациями к специалистам", — цитирует Альтштейна "ПолитРоссия".

К примеру, вирусолог советует обратить внимание на памятку о выборе дезинфицирующего средства, опубликованную Роспотребнадзором. Первое, что необходимо проверить, — наличие у товара государственной регистрации.