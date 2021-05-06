Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:19   6 Мая 2021
Экономика

Россиянам рассказали о нюансах использования дезинфицирующих средств

Россиянам рассказали о нюансах использования дезинфицирующих средств

Пока существует риск заражения коронавирусной инфекцией, необходимо использовать любые способы защиты, в том числе антисептические вещества, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Поверхности нуждаются в дезинфекции, и руки также необходимо обрабатывать. Зачастую с этой задачей идеально справится обычное мыло, но можно использовать кожные антисептики. Однако здесь существует проблема: за последний год на рынке появилось множество подобных средств, причем не все из них безопасны для человека.

"Поэтому при выборе антисептика необходимо обращаться за рекомендациями к специалистам", — цитирует Альтштейна "ПолитРоссия".

К примеру, вирусолог советует обратить внимание на памятку о выборе дезинфицирующего средства, опубликованную Роспотребнадзором. Первое, что необходимо проверить, — наличие у товара государственной регистрации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#роспотребнадзор #дезинфекция #коронавирус #Альтштейн #Антисептики

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров