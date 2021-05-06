Чешские русофобы действуют отнюдь не в интересах своего народа, а выполняют приказы своих господ, такое мнение выразил журналист издания Časopis argument Павел Яничко.

Чешские русофобы действуют отнюдь не в интересах своего народа, а выполняют приказы своих господ, такое мнение выразил журналист издания Časopis argument Павел Яничко.

По словам Яничко, демонизация России, к которой сейчас прибегает Запад, очень схожа с немецкой риторикой в отношении не только русских, но и евреев во времена Второй мировой войны. Европейцы лишь прислуживают США, которые вовсе не считают их частью евроатлантической цивилизации.

"Тут мы подходим к явному сходству этой антирусской кампании с кампаниями подобного типа в нацистской Германии", — высказал мнение представитель СМИ.

Нападки в адрес России приобрели характер дегуманизации, а это уже расисткий подход, уверен Яничко.