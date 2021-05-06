Украинская сторона обстреляла пригород Донецка из минометов

Бойцы Вооруженных сил Украины обстреляли из минометов окраины Донецка, заявили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Бойцы Вооруженных сил Украины обстреляли из минометов окраины Донецка, заявили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Наблюдатели зафиксировали обстрел в 16:00 по московскому времени. Под удар попал населенный пункт Веселое на окраинах Донецка. Военнослужащие ВСУ вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра. Всего было выпущено шесть мин. Позиции минометчиков находились в поселке Пески. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

С 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры к режиму прекращения огня в Донбассе. Под запрет попали разведывательно-диверсионная деятельность, применение ударных беспилотников и тяжелой артиллерии, размещение складов боеприпасов и техники в жилой застройке. Документ был подписан представителями ЛДНР и Украины.