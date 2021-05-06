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18:54   6 Мая 2021
Политика

Тихановская рассказала США, как действовать против Лукашенко

Тихановская рассказала США, как действовать против Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская продолжает призывы к западным государствам с целью оказания давления на главу республики Александра Лукашенко.

На этот раз Тихановская обратилась к администрации США. Беглый политик призвала Белый дом организовать международную конференцию, посвященную проблемам в Белоруссии.

По ее словам, Вашингтону необходимо действовать более активно в этом направлении. США должны повлиять на международное сообщество, чтобы обеспечить изоляцию Лукашенко, резюмировала она.

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#сша #белоруссия #тихановская

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