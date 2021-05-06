Правительство ЦАР в судебном порядке будет разбираться с вбросами ООН об инструкторах из РФ

Правительство Центральноафриканской Республики осудило многопрофильную миссию ООН (МИНУСКА) за ее "расследование" о национальной армии республики (FACA) и ее союзниках.

Правительство Центральноафриканской Республики осудило многопрофильную миссию ООН (МИНУСКА) за ее "расследование" о национальной армии республики (FACA) и ее союзниках.

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада указал на серьезность обвинений со стороны МИНУСКА. Это "расследование", в котором говорится о якобы совершенных преступлениях национальной армией республики (FACA) и ее союзниками, порочат имидж страны, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Нгребада встретился с представителями ООН в ЦАР Лизбет Каллити и Дениз Браун и сообщил им об открытии судебного разбирательства в связи с этим инцидентом.

"Кроме того, я не преминул выразить удивление по поводу того, что расследование проводилось без запроса информации от правительства", — заявил Нгребада.

Он подчеркнул, что в так называемом отчете нет упоминания о совершенных вооруженными группировками преступлениях. Министр отметил, что правительство запросто может освободить страну от боевиков и иностранных наемников.