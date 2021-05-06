Донецк защитил граждан ДНР от рэкета украинских банков

Несмотря на войну, развязанную Киевом против Донбасса, банки Украины продолжали требовать с жителей Донецкой и Луганской народных республик выплаты взятых ранее кредитов с процентами и пени.

Несмотря на войну, развязанную Киевом против Донбасса, банки Украины продолжали требовать с жителей Донецкой и Луганской народных республик выплаты взятых ранее кредитов с процентами и пени.

Однако теперь Донецк положил этому конец. Об этом в материале для издания «ПолитНавигатор» рассказал глава центрисполкома общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

«Несмотря на то, что киевская хунта устроила Донбассу экономическую и финансовую блокаду, это не стало помехой украинским банкам для наживы на донбасских жителях, — пишет Муратов. — Уже семь лет банковские работники ОЧУ (оставшейся части Украины) обрывают телефоны гражданам ДНР с требованием погасить задолженность по кредитам, которые люди брали еще в официальной, догоспереворотной Украине, ставшей впоследствии сепаратистским и фашистским государством».

Но теперь у жителей Донецкой Народной Республики появилось законное право ничего не платить украинским банкам. Это произошло, благодаря закону «Об обороте имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой Народной Республики», который был принят Народным советом ДНР. Таким образом все долги дончан перед украинскими банками обнулились.

Рассказывая об этом, Алексей Муратов особенно подчеркивает тот факт, что жители республик Донбасса сами не отказывались выплачивать кредиты, взятые до 2014 года в банках Украины, их просто лишили возможности это делать. Украинские банки прекратили свою деятельность на территории ДНР и ЛНР еще весной 2014 года, а значит жителям народных республик для прекращения телефонного шантажа со стороны банков нужно было пересечь линию соприкосновения.

«На встречные предложения донбассовцев приехать за деньгами в ДНР, банковские работники категорически отнекивались, ибо страшно, ведь Республика ежедневно обстреливается украинскими бандформированиями. Да и нет никакой гарантии того, что агрессивные нацики на блокпостах не конфискуют у банковских менеджеров деньги, изъятые у населения. А суммы, между тем, немалые», — объясняет Муратов.

При этом украинские банки требовали с жителей Донбасса не только выплатить тело кредита с процентами, но и полностью погасить пеню, которая начислялась на протяжении всех последних семи лет в нарушение даже украинского законодательства.

«Напомню, что войну против жителей Донбасса хунта назвала АТО, а позднее – ООС. В таком случае, жители так называемой зоны "АТО" (античеловеческой террористической операции) и "ООС" по хунтовскому "закону" не несут ответственности в виде пени и штрафов за несвоевременное выполнение обязательств по погашению кредитов на основную сумму задолженности. Данное положение действует с 14 апреля 2014 года», — подчеркивает Муратов.

Но украинские олигархи – владельцы банков и других финансовых учреждений –интересуются не законами, а исключительно деньгами. Поэтому они стремились по полной нажиться на жителях Донбасса, которые и так пострадали от агрессии Киева.

Однако Республика в состоянии защитить своих граждан, подчеркивает автор материала, при чем не только от вооруженных бандформирований, но и от рэкета украинских банков.

Как напоминает Муратов, помимо принятого Народным Советом ДНР закона «Об обороте имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой Народной Республики», исковую давность кредита тоже никто не отменял, а значит на кредиты, взятые жителями Республики до отделения от Украины, эта исковая давность распространяется и украинские банки просто не имеют права требовать их взыскания.

«Поэтому жители Донецкой Народной Республики, которые ранее кредитовались в «жовто-блакытных» банках, могут спать спокойно, – их задолженность улетучилась и на основании законодательной базы ДНР, и на основании «законодательства» ОЧУ (оставшейся части Украины)», — успокаивает Муратов своих соотечественников.

А если украинские банки продолжат названивать жителям ДНР, и при помощи угроз и шантажа добиваться от них выплаты кредитов, то те будут бороться с подобными «недоевропейскими коллекторами» цивилизованными методами. Они могут подать на украинских банкиров в Европейский суд по правам человека, чтобы Европа сама занялась отрезвлением своих вассалов, заключает Муратов.