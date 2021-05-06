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18:40   6 Мая 2021
Происшествия

Годовалый афроамериканец стал жертвой полицейского произвола в Хьюстоне

Годовалый афроамериканец стал жертвой полицейского произвола в Хьюстоне

Полицейские в американском городе Хьюстон выстрелили в голову годовалому афроамериканцу. Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) обратил внимание на этот инцидент. 

Ледженд Смоллз стал жертвой полицейского произвола на одной из городских автозаправок, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на Telegram-канал ФБР. Вооруженный пистолетом злоумышленник бросился к автомобилю, который припарковала его мать, и потребовал, чтобы она вышла. Девушка хотела закричать, однако внезапно услышала полицейскую сирену.

Нападавшего застрелили на месте, однако пуля попала в голову малышу. Врачам удалось спасти его жизнь, но ребенок получил серьезные травмы: из-за ранения хирургам пришлось удалить часть костей черепа. Теперь родственники мальчика готовятся обратиться в суд.

Инициативная группа ФБР своей главной целью обозначила борьбу с полицейским насилием в мире. Эксперты уже направили запросы на имя президента США Джо Байдена, госсекретаря и генпрокурора с просьбой разъяснить ситуацию по данному делу.

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