Свекровь убитой девушки-блогера не общалась с ней шесть лет

Супруга блогера Кристины Журавлевой задержали по подозрению в ее убийстве. Свекровь погибшей призналась, что не общалась с ней на протяжении шести лет.

Супруга блогера Кристины Журавлевой задержали по подозрению в ее убийстве. Свекровь погибшей призналась, что не общалась с ней на протяжении шести лет.

По словам женщины, она перестала общаться с сыном, когда тот начал встречаться с Кристиной. Молодые люди поженились летом 2015 года. Почему мать не проявляла интереса к его жизни и не пыталась поладить с девушкой — неизвестно. Она рассказала журналистам E1, что Дмитрий находится под следствием.

Когда стало известно, что в доме погибшей были заперты ее любимые собаки, пользователи Сети начали беспокоиться. Несмотря на странные отношения с сыном и его женой, у женщины есть ключи от их дома. Она сказала, что привезет животным еду.