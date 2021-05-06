Разведка ДНР обнаружила технику ВСУ в жилых районах Донбасса

Силы разведки Донецкой народной республики обнаружили 15 единиц военной техники Вооруженных сил Украины, сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Силы разведки Донецкой народной республики обнаружили 15 единиц военной техники Вооруженных сил Украины, сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, украинские вооружения размещены в жилых районах Донбасса на подконтрольных Киеву территориях. Басурин подчеркнул, что такими мерами власти Украины нарушают третий пункт дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня.

Также сообщалось, что среди дислоцированных войск, обнаруженных разведкой, присутствует зенитно-ракетный комплекс и бронетехника.

Дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе вступили в силу с 27 июля 2020 года. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, а также проведение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из АГС населенный пункт на линии соприкосновения в ДНР.