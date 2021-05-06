Российский дипломат назвал причину встречи Зеленского с госсеком США

Украинский президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с государственным секретарем США Энтони Блинкеном ради повышения популярности внутри страны.

Украинский президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с государственным секретарем США Энтони Блинкеном ради повышения популярности внутри страны.

Об этом рассказал российский дипломат, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе. По его словам, американская сторона уровнем визита демонстрирует свое отношение, передает РИА Новости.

"В общем-то, это показатель патерналистски-покровительственного отношения — большой босс дает появиться своему маленькому сотруднику", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент Украины пригласил лидера Соединенных Штатов Джо Байдена и вице-президента страны Камалу Харрис посетить саммит "Крымской платформы".