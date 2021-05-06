Лукашенко ответил на угрозы Запада ввести санкции против Минска

Минск примет ответные меры в случае введения европейскими странами ограничительных мер против государства. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Минск примет ответные меры в случае введения европейскими странами ограничительных мер против государства. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лидер страны поручил МИД, премьеру и спецслужбам донести до Европы реальные факты и перспективы, в случае введения санкций против Белоруссии. Если это произойдет, то правительство обязано будет принять ответные шаги, чтобы гражданам было не стыдно за свое руководство. Такое заявление он сделал на встрече с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном.

"Мы не хотим никакой экономической войны. Они все, европейцы: санкции, санкции, мы введем санкции! Ну, мы ответим. Сколько можно склонив голову ходить? Хотят они через Средиземное море товары возить туда, на восток — в Россию, Китай — пусть возят", — заявил Лукашенко.

Минск против "войнушки" с европейскими партнерами, подчеркнул Лукашенко. Однако в случае подобной ситуации президент должен защищать людей.