Президент Казахстана Токаев не будет присутствовать на параде Победы в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не вносил поездку на парад Победы в Москву в свой рабочий график, заявил его пресс-секретарь Берик Уали.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не вносил поездку на парад Победы в Москву в свой рабочий график, заявил его пресс-секретарь Берик Уали.

Он отметил, что российская сторона не присылала Токаеву приглашение на парад, посвященный Дню Победы, поэтому визита в Москву в президентском графике нет. Он отметил, что от представителей СМИ в последнее время поступает много запросов на эту тему.

"В президентском графике визит в Москву не запланирован", — сообщил Уали.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не намерены приглашать зарубежных гостей на предстоящие мероприятия в Москве.