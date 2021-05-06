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17:09   6 Мая 2021
Политика

Президент Казахстана Токаев не будет присутствовать на параде Победы в Москве

Президент Казахстана Токаев не будет присутствовать на параде Победы в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не вносил поездку на парад Победы в Москву в свой рабочий график, заявил его пресс-секретарь Берик Уали.

Он отметил, что российская сторона не присылала Токаеву приглашение на парад, посвященный Дню Победы, поэтому визита в Москву в президентском графике нет. Он отметил, что от представителей СМИ в последнее время поступает много запросов на эту тему.

"В президентском графике визит в Москву не запланирован", — сообщил Уали.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не намерены приглашать зарубежных гостей на предстоящие мероприятия в Москве.

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#москва #казахстан #парад победы

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