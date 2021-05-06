Корнилов: никому нельзя говорить об Украине без Украины, но Америке можно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разрешил Соединенным Штатам Америки то, против чего обычно активно выступает Киев – обсуждать Украину, даже, если представителей Украины на этих обсуждениях нет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разрешил Соединенным Штатам Америки то, против чего обычно активно выступает Киев – обсуждать Украину, даже, если представителей Украины на этих обсуждениях нет.

Об этом в своем Telegram-канале рассуждает политолог, журналист и общественный деятель Владимир Корнилов, комментируя интервью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы американскому телеканалу CNN, которое тот дал в преддверии визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Я понимаю тех, кто действительно обеспокоен (по поводу запланированного на июнь российско-американского саммита) из-за отсутствия информации, из-за теорий заговора, из-за унаследованного страха перед предательством…, Но я вижу это с другой точки зрения — с профессиональной дипломатической точки зрения. И я не вижу ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере, на данный момент», — цитирует Корнилов слова украинского министра.

Таким образом, переводит эксперт слова Кулебы, обсуждать Украину без Украины можно не все, но, если в обсуждении участвуют США, то это даже приветствуется. Если президент США Джо Байден на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным поднимет тему Украины, это будет уже «обсуждение Украины без Украины», против чего всегда выступает Киев, а совсем наоборот.

Такое обсуждение станет «прекрасным образцом демократии» и не будет противоречит интересам Украины, иронизирует Корнилов.

«Конечно же, это совсем не внешнее управление государством и подобострастное поклонение хозяевам, это просто взгляд «с другой точки зрения… с профессиональной дипломатической». Вот уж не знал, что полная сдача национальных интересов это «профессиональная дипломатическая», — заключил политолог.

Напомним, ранее также сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говоря в интервью CNN о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, выразил надежду на то, что этот саммит позволит Украине выиграть время в условиях обострения военного конфликта в Донбассе, так как Москва, по его словам, «отвлечется» на подготовку этой встречи.