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16:34   6 Мая 2021
Политика

МИД Белоруссии не оценил заезженные клише в заявлении "Большой семерки"

МИД Белоруссии не оценил заезженные клише в заявлении "Большой семерки"

"Большая семерка" использовала в своем коммюнике "стандартный набор заезженных клише" в отношении ситуации в Белоруссии, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Ранее "Группа семи" приняла коммюнике, в котором содержится призыв к властям Белоруссии об освобождении политических заключенных. Также в заявлении G7 требует провести в республике новые выборы при содействии международных наблюдателей.

"Что касается абзаца, которого "удостоилась" Беларусь. Это стандартный набор заезженных клише", — сказал Глаз.

По его словам, такие "мантры" почти без изменений кочуют с одной площадки на другую. Это демонстрирует полное непонимание авторами коммюнике ситуации в Белоруссии, подчеркнул Глаз.

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