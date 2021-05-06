МИД Белоруссии не оценил заезженные клише в заявлении "Большой семерки"

"Большая семерка" использовала в своем коммюнике "стандартный набор заезженных клише" в отношении ситуации в Белоруссии, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

"Большая семерка" использовала в своем коммюнике "стандартный набор заезженных клише" в отношении ситуации в Белоруссии, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Ранее "Группа семи" приняла коммюнике, в котором содержится призыв к властям Белоруссии об освобождении политических заключенных. Также в заявлении G7 требует провести в республике новые выборы при содействии международных наблюдателей.

"Что касается абзаца, которого "удостоилась" Беларусь. Это стандартный набор заезженных клише", — сказал Глаз.

По его словам, такие "мантры" почти без изменений кочуют с одной площадки на другую. Это демонстрирует полное непонимание авторами коммюнике ситуации в Белоруссии, подчеркнул Глаз.