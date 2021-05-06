Координатор движения Talitha Koum встал на защиту России после нового фейка RFI

Обвинения французского издания RFI в адрес российских инструкторов в ЦАР являются бездоказательными, заявил координатор общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи.

Обвинения французского издания RFI в адрес российских инструкторов в ЦАР являются бездоказательными, заявил координатор общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи.

Ранее французские журналисты опубликовали очередную статью, для создания которой использовался сфабрикованный отчет независимых экспертов ООН. Авторы публикации попытались очернить российских инструкторов, обучающих военных Центральноафриканской Республики, передает ФАН.

Блез Дидасьен Косимачи встал на защиту РФ после нового фейка французских СМИ. Он отметил, что журналисты не представили ни одного доказательства, а также указал на очевидную связь между французским изданием и многопрофильной миссией Организации Объединенных Наций в ЦАР (МИНУСКА).

"В недавнем прошлом эксперты ООН, которых движение Talitha Koum назвало наемниками МИНУСКА, выдвинули против наших российских союзников и FACA аналогичные обвинения", — сказал координатор движения Talitha Koum.

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов заявил, что подобные вбросы не остановят работу россиян, которые находятся в ЦАР с разрешения Совбеза ООН и по просьбе официального правительства.