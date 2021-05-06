Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:15   6 Мая 2021
Политика

Глава Чечни ответил на вопрос о желании стать лидером России

Глава Чечни ответил на вопрос о желании стать лидером России

Самый лучший президент в мире управляет Российской Федерацией, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о желании стать лидером страны.

Об этом он рассказал во время прямого эфира в Instagram-аккаунте своего сына Адама. По словам Кадырова, он собирается служить всевышнему и своему народу.

"Лучший президент, лучший человек. Мудрый политик, дальновидный и харизматичный. Поэтому мы будем поддерживать нашего президента. <...> Я раб всевышнего и слуга своего народа, другого и не может быть", — подчеркнул он.

Ранее глава Чеченской Республики провел дружеский спарринг с непобедимым бойцом UFC Хамзатом Чимаевым. Он отметил широкий арсенал технических навыков и прекрасную функциональную подготовку своего соперника.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #кадыров #чечня

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров