Глава Чечни ответил на вопрос о желании стать лидером России

Самый лучший президент в мире управляет Российской Федерацией, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о желании стать лидером страны.

Самый лучший президент в мире управляет Российской Федерацией, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о желании стать лидером страны.

Об этом он рассказал во время прямого эфира в Instagram-аккаунте своего сына Адама. По словам Кадырова, он собирается служить всевышнему и своему народу.

"Лучший президент, лучший человек. Мудрый политик, дальновидный и харизматичный. Поэтому мы будем поддерживать нашего президента. <...> Я раб всевышнего и слуга своего народа, другого и не может быть", — подчеркнул он.

Ранее глава Чеченской Республики провел дружеский спарринг с непобедимым бойцом UFC Хамзатом Чимаевым. Он отметил широкий арсенал технических навыков и прекрасную функциональную подготовку своего соперника.