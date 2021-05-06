На севере Хабаровского края ледоход разрушил бывшее здание магазина

В селе Богородское поднявшаяся вода выдавила ледяные торосы на берег, которые уничтожили здание прибрежного магазина.

В селе Богородское поднявшаяся вода выдавила ледяные торосы на берег, которые уничтожили здание прибрежного магазина.

В краевом главке МЧС сообщили, что давали предупреждение о границе вскрытия реки Амур. По данным Дальневосточного УГМС, ледоход был зафиксирован у населенного пункта Софийск в Ульчском районе, где проживает 3,2 тыс. человек. В ближайшее время ожидается, что вода поднимется еще на 1–1,5 метра до опасной отметки и лед вытолкнет на береговую линию.

По заявлениям очевидцев, лед уже разрушил несколько зданий у прибрежной части села и повредил столб ЛЭП. Из-за прошлогоднего паводка река замерзла с повышенным уровнем воды, а во время морозов сформировался толстый ледяной покров на водоемах, что привело к образованию заторов.