Пашинян: Армения готова выполнять трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху

Ереван подтверждает свою готовность выполнять трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Ереван подтверждает свою готовность выполнять трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Пашинян уточнил, что действия Азербайджана во многом направлены на срыв договоренностей. На встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым армянский политик подчеркнул, что Москва не раз помогала Еревану преодолевать проблемы.

"Благодаря усилиям России удалось остановить военные действия и достичь существенной деэскалации ситуации в нашем регионе. Сегодня присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является прочной гарантией безопасности Нагорного Карабаха", — заявил Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении заверил, что Ереван и впредь будет принимать все усилия для выполнения трехсторонних договоренностей.