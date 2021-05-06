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16:10   6 Мая 2021
Армия

Пашинян: Армения готова выполнять трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху

Пашинян: Армения готова выполнять трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху

Ереван подтверждает свою готовность выполнять трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Пашинян уточнил, что действия Азербайджана во многом направлены на срыв договоренностей. На встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым армянский политик подчеркнул, что Москва не раз помогала Еревану преодолевать проблемы.

"Благодаря усилиям России удалось остановить военные действия и достичь существенной деэскалации ситуации в нашем регионе. Сегодня присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является прочной гарантией безопасности Нагорного Карабаха", — заявил Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении заверил, что Ереван и впредь будет принимать все усилия для выполнения трехсторонних договоренностей.

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#армения #нагорный карабах #пашинян

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