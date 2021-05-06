Пашинян: Армения готова выполнять трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху
Ереван подтверждает свою готовность выполнять трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.
Пашинян уточнил, что действия Азербайджана во многом направлены на срыв договоренностей. На встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым армянский политик подчеркнул, что Москва не раз помогала Еревану преодолевать проблемы.
"Благодаря усилиям России удалось остановить военные действия и достичь существенной деэскалации ситуации в нашем регионе. Сегодня присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является прочной гарантией безопасности Нагорного Карабаха", — заявил Пашинян.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении заверил, что Ереван и впредь будет принимать все усилия для выполнения трехсторонних договоренностей.