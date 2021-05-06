Энергоблокада или мир: чем закончится «морское дерби» Франции и острова Джерси

Власти Франции пригрозили острову Джерси тотальным отключением электричества. В ответ на угрозу Великобритания направила к берегам Нормандских островов два патрульных корабля.

Ранним утром 6 мая десятки лодок отчалили от берегов Франции и направились в сторону крупнейшего в проливе Ла-Манш острова Джерси. Около 6:30 по Гринвичу они медленно вошли в порт Сент-Хелиер — столицы британского коронного владения.

На суднах зажглись сигнальные ракеты. При свете огней красного и оранжевого света можно было увидеть французские флаги и плакаты с надписями «en colère» («мы в ярости»).

Тем временем на другой стороне пирса начали собираться островитяне. В общей сложности — 30 человек, включая пару полицейских. Некоторые из пришедших размахивали флагами Джерси.

And an aerial perspective on this morning’s blockade of Jersey’s port by French fishermen… pic.twitter.com/6psqKPlrXU — Gary Burgess (@GaryBurgessCI) May 6, 2021

Немного поодаль от порта сквозь густой туман едва виднелись силуэты двух морских судов, которые пристально наблюдали за развитием ситуации. Именно эти патрульные корабли сразу после состоявшегося в Ла-Манше «морского дерби» в регион направила Великобритания.

Причина возникшего конфликта довольно прозаична: после Brexit власти острова Джерси изменили условия рыболовства для стран ЕС в одностороннем порядке, значительно сократив число разрешений на промысел.

Это обстоятельство привело в бешенство Францию, которая пригрозила оставить островитян без электроэнергии. Слово в противоборстве поспешил вставить и Туманный Альбион, обязавшийся защищать свою коронную землю.

С чего все началось?

После начала процедуры Brexit в 2017 году тема рыболовства стала, пожалуй, главным камнем преткновения в переговорах между Великобританией и Евросоюзом. Если британцы стремились сохранить суверенитет над несколькими зонами вылова, то европейцы пытались оставить право промысла для себя.

Так или иначе, стороны смогли прийти к компромиссу — 1 января 2021 года официально вступило в силу новое торговое соглашение. Документ по-прежнему позволяет судам ЕС ловить рыбу в британских водах, однако при этом дает британским кораблям большую долю улова или квоту.

В будущем квоты для европейских рыбаков на заход в экономическую зону Соединенного королевства будут постепенно сокращаться.

Будучи британским владением, остров Джерси, тем не менее, самостоятельно решает вопросы с собственными территориальными водами. Это привело к тому, что со времен выхода Великобритании из Евросоюза местные власти выдали лицензии на промысел лишь 41 французскому траулеру.

Причина такой скупости — несоответствие остальных судов требованиям договора о торговле и сотрудничестве ЕС и Британии. Согласно документу, на всех кораблях должен быть установлен маячок, подтверждающий, что тот или иной траулер уже промышлял возле Нормандских островов с 2012 по 2016 год.

Ранее эта норма распространялась лишь на крупные рыболовецкие суда. Теперь же доступ в джерсийские воды закрыт и для мелких траулеров. Кроме того, власти Джерси ограничили сроки пребывания французских кораблей у берегов острова.

Реакции сторон

Французская сторона заметила, что новые правила рыболовства попросту «застигли их врасплох». Как подчеркнула министр Франции по морским делам Анник Жирарден, требования были введены негласно, без каких-либо объяснений, а значит, их можно считать недействительными.

Суровость джерсийцев Париж уже успел окатить ушатом холодной воды: пригрозил отключить электроэнергию, поставляемую на остров.

«На остров Джерси электричество идет по кабелю. Мне будет жаль, если дойдет до этого, но мы пойдем на это [энергоблокаду], если придется», — пригрозила Жирарден.

Ток с континента идет на Джерси еще с 80-х годов прошлого века. Причем поставки из Франции составляют до 95% необходимой электроэнергии.

Руководитель департамента внешних связей острова Джерси Йен Горст назвал такую меру непропорциональной. По его словам, если Франция предоставит необходимые данные, то все лицензии будут сразу же обновлены.

При этом в Евросоюзе все еще надеются на благоразумие обеих сторон. В частности, депутат Европарламента, член комитета ЕС по рыболовству Стефани Йон-Куртин призвала к снижению напряженности:

«Мы рассчитываем на добрую волю Джерси и правительства Великобритании, чтобы помочь и деэскалировать напряженность».

Однако Туманный Альбион полностью разделяет позицию своего подопечного. Накануне Великобритания направила в регион два патрульных корабля HMS Severn и HMS Tamar в ответ на угрозы Франции.

«Премьер-министр [Борис Джонсон] и главный министр [острова Джон Ле Фондре] указали на срочную необходимость снизить напряженность и установить диалог», — говорится в заявлении представителя премьер-министра Джонсона.

Джонсон добавил, что любая блокада Джерси «совершенно не оправданна», и пообещал свою «непоколебимую поддержку» коронному владению.

Впрочем, остров уже успел пострадать от сложившейся ситуации. Так, французский региональный комитет рыбного промысла в Нормандии выдвинул протест, закрыв свое представительство в Сент-Хелиере. Представители объединения призвали Париж решительно повести себя в возникшем кризисе.

Мнение эксперта

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко назвал возникший конфликт закономерным. Эксперт подчеркнул, что Великобритания и страны — члены ЕС едва ли могли предусмотреть все последствия Brexit особенно в административно-хозяйственной части.

«Все это отголоски выхода Британии из ЕС. Понятно, что Британия и Франция демонстрируют свою силу. Надо еще учитывать, что сейчас нервы у всех обострены в результате пандемии. Любые экономические трудности только это усугубляют», — отметил Оленченко в комментарии «Политики Сегодня».

Собеседник издания уверен, что противоборство двух стран останется лишь на уровне острой риторики — до военных действий дело не дойдет. Однако это событие является сигналом для стран «большой семерки», которым, видимо, заново придется искать точки соприкосновения для урегулирования конфликта.

«Можно ожидать достаточно острых выпадов обеих стран против друг друга. Но не думаю, что дело дойдет до военных действий. Обе страны это понимают, как и оба политика [Макрон и Джонсон], тем более, что они лично друг друга знают. Но при этом будет нарастать напряжение в административно-хозяйственных вопросах», — полагает Оленченко.

Эксперт также напомнил, что остров Джерси представляет собой «привлекательную» оффшорную зону. А потому обострение ситуации в регионе волей-неволей затрагивает и интересы бенефициаров, компании которых там зарегистрированы.