Энергоблокада или мир: чем закончится «морское дерби» Франции и острова Джерси

Власти Франции пригрозили острову Джерси тотальным отключением электричества. В ответ на угрозу Великобритания направила к берегам Нормандских островов два патрульных корабля.

Ранним утром 6 мая десятки лодок отчалили от берегов Франции и направились в сторону крупнейшего в проливе Ла-Манш острова Джерси. Около 6:30 по Гринвичу они медленно вошли в порт Сент-Хелиер — столицы британского коронного владения.

На суднах зажглись сигнальные ракеты. При свете огней красного и оранжевого света можно было увидеть французские флаги и плакаты с надписями «en colère» («мы в ярости»).

Тем временем на другой стороне пирса начали собираться островитяне. В общей сложности — 30 человек, включая пару полицейских. Некоторые из пришедших размахивали флагами Джерси.

And an aerial perspective on this morning’s blockade of Jersey’s port by French fishermen… pic.twitter.com/6psqKPlrXU