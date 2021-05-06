На Украине анонсировали очную встречу политсоветников "нормандской четверки"

Переговоры между политсоветниками "нормандской четверки" о продлении режима тишины в Донбассе запланированы на май, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Переговоры между политсоветниками "нормандской четверки" о продлении режима тишины в Донбассе запланированы на май, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что точная дата на сегодняшний день не определена. При этом Ермак добавил, что встреча, скорее всего, будет проходить в очном формате, а не по видеосвязи.

Напомним, предыдущий раунд переговоров между представителями политических советников "нормандских" лидеров прошел 19 апреля. Стороны подтвердили стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на юго-востоке Украины.

Рабочей подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) было поручено проработать решения, которые бы могли усовершенствовать механизм контроля за соблюдением перемирия.