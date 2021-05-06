Политолог Шаповалов указал на завышенное самомнение Любови Соболь

Политолог Владимир Шаповалов заявил, что у соратницы блогера Алексея Навального Любови Соболь завышенное самомнение.

Политолог Владимир Шаповалов заявил, что у соратницы блогера Алексея Навального Любови Соболь завышенное самомнение.

Эксперт прокомментировал заявление Соболь, что закон о запрете выдвигаться в качестве кандидатов в депутаты гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций, направлен против нее лично. По словам политолога, подобными абсурдными высказываниями соратница Навального всеми силами пытается удержаться в информационной повестке.

Заявление Соболь рассчитано исключительно на информационный шум и общественный резонанс, уверен Шаповалов. Он уверен, что такая риторика направлена на желание в очередной раз напомнить о себе. Высказывания Соболь также говорят о ее завышенном самомнении и попытке пиара.

"Это стремление быть в топе новостей и иметь возможность идентифицироваться на фоне многих других личностей, которые мелькают в российском политическом поле", — цитирует эксперта Федеральное агентство новостей (ФАН).

Шаповалов отметил, что у Соболь нет никаких шансов для участия в предстоящих выборах или каких-либо других, так как ее деятельность основана на скандалах, а не на реальной позитивной политической повестке.