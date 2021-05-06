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15:19   6 Мая 2021
Россия

Путин сравнил российские вакцины с автоматом Калашникова

Путин сравнил российские вакцины с автоматом Калашникова

Все российские вакцины от коронавируса просты и надежны как автомат Калашникова, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства прокомментировал решение Всемирного конгресса вакцин, который признал Moderna лучшим препаратом в профилактике Covid-19.

По словам президента РФ, такое заявление вызвано конкурентной борьбой производителей вакцин от коронавируса.

«На мировых рынках решили поддержать вакцину Moderna. Возможная надежность вакцины Moderna станет понятна лишь лет через 10, а российские препараты надежны сейчас», — заявил Путин.

Он также добавил, что Москва поддерживает идею снятия патентной защиты на вакцины от коронавируса в мире.

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#россия #путин #общество #вакцина

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