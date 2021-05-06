Путин сравнил российские вакцины с автоматом Калашникова

По словам президента РФ, в мире обострилась конкурентная борьба между фарм-производителями.

Все российские вакцины от коронавируса просты и надежны как автомат Калашникова, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства прокомментировал решение Всемирного конгресса вакцин, который признал Moderna лучшим препаратом в профилактике Covid-19.

«На мировых рынках решили поддержать вакцину Moderna. Возможная надежность вакцины Moderna станет понятна лишь лет через 10, а российские препараты надежны сейчас», — заявил Путин.

По словам президента РФ, такое заявление вызвано конкурентной борьбой производителей вакцин от коронавируса.

Он также добавил, что Москва поддерживает идею снятия патентной защиты на вакцины от коронавируса в мире.