15:19 6 Мая 2021Россия
Путин сравнил российские вакцины с автоматом Калашникова
По словам президента РФ, в мире обострилась конкурентная борьба между фарм-производителями.
Все российские вакцины от коронавируса просты и надежны как автомат Калашникова, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства прокомментировал решение Всемирного конгресса вакцин, который признал Moderna лучшим препаратом в профилактике Covid-19.По словам президента РФ, такое заявление вызвано конкурентной борьбой производителей вакцин от коронавируса.
«На мировых рынках решили поддержать вакцину Moderna. Возможная надежность вакцины Moderna станет понятна лишь лет через 10, а российские препараты надежны сейчас», — заявил Путин.
Он также добавил, что Москва поддерживает идею снятия патентной защиты на вакцины от коронавируса в мире.