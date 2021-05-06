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15:09   6 Мая 2021
Общество

Путин заявил о готовности России зарегистрировать еще одну вакцину от коронавируса

Путин заявил о готовности России зарегистрировать еще одну вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин сказал, что вторая вакцина отечественного производства готова к официальной регистрации.

Глава государства упомянул препарат во время видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

"Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина "Спутник Лайт"", — отметил российский лидер.

"Спутник Лайт" является более легким вариантом первой российской вакцины "Спутник V". Он действует как самостоятельное средство. Также может использоваться для поддержания уровня антител уже привитым "Спутником V".

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