Путин заявил о готовности России зарегистрировать еще одну вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин сказал, что вторая вакцина отечественного производства готова к официальной регистрации.

Президент России Владимир Путин сказал, что вторая вакцина отечественного производства готова к официальной регистрации.

Глава государства упомянул препарат во время видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

"Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина "Спутник Лайт"", — отметил российский лидер.

"Спутник Лайт" является более легким вариантом первой российской вакцины "Спутник V". Он действует как самостоятельное средство. Также может использоваться для поддержания уровня антител уже привитым "Спутником V".