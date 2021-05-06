Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована в России

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировала российскую однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт".

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировала российскую однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт".

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", разработанная специалистами Центра имени Н. Ф. Гамалеи прошла регистрацию. Об этом сообщили представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Министерство здравоохранения РФ, НИИ им Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против новой коронавирусной инфекции. Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины против коронавируса "Спутник V"", — говорится в сообщении фонда.