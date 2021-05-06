Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:04   6 Мая 2021
Политика

Захарова шуткой ответила на высказывание Зеленского о "вездесущих русских"

Захарова шуткой ответила на высказывание Зеленского о "вездесущих русских"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского о "вездесущих русских".

Ранее Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой Госдепа США Энтони Блинкеном заявил, что русские преследуют его везде.

"В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что "мы везде", включая головы украинских политических деятелей", — написала Захарова на личной странице в социальной сети Facebook.

Стоит отметить, что фразой о "вездесущих русских" Зеленский ответил американской журналистке, которая неожиданно для него заявила о синхронном русском переводе его слов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#захарова #шутка #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров