Захарова шуткой ответила на высказывание Зеленского о "вездесущих русских"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского о "вездесущих русских".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского о "вездесущих русских".

Ранее Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой Госдепа США Энтони Блинкеном заявил, что русские преследуют его везде.

"В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что "мы везде", включая головы украинских политических деятелей", — написала Захарова на личной странице в социальной сети Facebook.

Стоит отметить, что фразой о "вездесущих русских" Зеленский ответил американской журналистке, которая неожиданно для него заявила о синхронном русском переводе его слов.